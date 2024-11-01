Из Санкт-Петербурга в Антарктику отправляется юбилейная 70-я Российская антарктическая экспедиция для изучения полярных регионов Земли

Команда из 525 специалистов на двух судах «Академик Федоров» и «Академик Трешников» планирует выполнить около 65 проектов. Их будут проводить на новом зимовочном комплексе для изучения льда в Антарктиде на станции «Восток».

Исследования будут вести рядом с одноименным озером. Там учёные отработают новые технологии, изучат климатические изменения, вирусы и даже психологию полярников.

Александр Макаров, директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института: «Планируем посмотреть, каким образом в суровых условиях Антарктиды развиваются вирусы. И это очень важно для понимания того, как с ними можно бороться. Продолжаются работы НИИ Бехтерева по оценке психологического состояния и поведенческих особенностей полярников».

Также в этом месяце на судне «Академик Трешников» проведут международную кругосветную экспедицию вокруг Антарктиды с участием учёных стран «БРИКС». Она продлится 60 дней, после чего судно начнёт выполнять задачи 70 Российской антарктической экспедиции.

Александр Макаров, директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института: «Это будет комплексная экспедиция, которая сосредоточена на исследованиях в первую очередь морских окраин Антарктики, по отбору проб».

А в это время продолжается работа 42-й полярной экспедиции. Напомним, Научно-экспедиционное судно «Северный полюс» отправлялось именно из порта Мурманск в район Новосибирских островов. Сейчас платформа с развернутым научным лагерем вышла в дрейф и прошла уже около 600 километров. За время исследований учёные собрали множество данных, которые помогут в поиске полезных ископаемых, навигации на трассе Северного морского пути и уточнении границ континентального шельфа Российской Федерации.

Александр Макаров, директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института: «Мы смогли определить абсолютное значения ускорения силы тяжести для высоких широт и работаем над уточнением колебаний мутации Северного магнитного полюса».

Одна из основных тем этой экспедиции – изучение климатических изменений. И специалистам помогает информация, хранящаяся во льдах - это минеральные включения. Недавно российские учёные извлекли керн из глубин ледника в районе озера Восток. Полученный образец они будут изучать на одноименной станции.

Анна Козачек, гляциолог, сотрудник отдела географии полярных стран Лаборатории изменения климата и окружающей среды ААНИИ: «Ледяной керн, полученный из глубины 3513 метров. Мы предполагаем, что его возраст составляет 1 миллион лет. И он несёт в себе информацию об изменениях климата в этот период времени. После того, как мы его исследуем, эти данные будут включены в климатические модели и помогут нам спрогнозировать изменения климата в будущем».

Продуктивная работа невозможна без взаимовыручки. Антарктида в этом плане похожа на отдельную планету, признаются учёные. Ведь, несмотря на общемировую неспокойную ситуацию, там все сотрудничают и помогают друг другу.

Александр Макаров, директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института: «Это связано и с проведением научных работ, так и с поддержкой в организации, в логистике, в медицине. Вот недавно необходимо было провести операцию на станции «Прогресс» - у нашего сотрудника был острый аппендицит. Мы приглашали врача из индийской станции, которая в близости от «Прогресса» располагается. И вот такая была совместная работа».

Российские учёные уже запланировали совместные научные проекты по изучению полярных территорий совместно с коллегами из Беларуси, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР. Также, помимо научных работ на станции «Восток» рассматривается сотрудничество с «Роскосмосом».