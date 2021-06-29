День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.06.21 19:30
Из Североморска в Баренцево море вышел отряд кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов»
В состав отряда помимо крейсера вошли большой десантный корабль «Пётр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай». У них начался межфлотский переход на Балтику. За время плавания экипажи усовершенствуют военно-морскую выучку, отработают задачи совместного маневрирования и проведут несколько учений в рамках курса боевой подготовки. Прибытие кораблей в Балтийское море запланировано на первую декаду июля.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-
Последние комментарии
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
YanG
24.06.21 17:18
Если этот в топе, то скоро мы будем в ж***! *** Купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Андрей Чибис вошёл в топ-10 губернаторов новой волны согласно исследованию ЭИСИ
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Прокуроры: Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Своеобразный консенсус: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в среднем на 3,3%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 19 копеек, евро – почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС отмечает 48 лет со дня пуска 1-го энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Российские рыбаки смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива за счёт субсидий