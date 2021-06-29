Из Североморска в Баренцево море вышел отряд кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов»

В состав отряда помимо крейсера вошли большой десантный корабль «Пётр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай». У них начался межфлотский переход на Балтику. За время плавания экипажи усовершенствуют военно-морскую выучку, отработают задачи совместного маневрирования и проведут несколько учений в рамках курса боевой подготовки. Прибытие кораблей в Балтийское море запланировано на первую декаду июля.