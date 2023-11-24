Из школьного класса – на котельную: профориентация в Шонгуе

В детстве многие мечтают быть космонавтами, артистами или актёрами. А вот некоторых школьников из Шонгуя привлекли технические профессии, например, сварщик. И как здорово, что благодаря профориентации, в столь юном возрасте они могут примерить профессию на себя. Ребята во время экскурсии посетили главную тепловую станцию посёлка – котельную.

Мурманская область богата промышленными объектами. На них сотни людей трудятся, чтобы у северян было тепло, вода, свет и другие ресурсы. Для того чтобы завтра предприятие работало бесперебойно, о кадрах нужно задумываться уже сегодня. Поэтому «Мурманэнергосбыт» проводит дни профориентации для школьников с целью популяризации технических профессий.

Роман Лопушов, мастер по ремонту оборудования котельных: «Я считаю, что это важно для учеников. Для выбора их дальнейшей профессии. Также мы рады сотрудничать со школами, с университетами для дальнейшей перспективы трудоустройства инженеров, рабочих, слесарей, машинистов».

Совсем недавно на этой котельной в Шонгуе заменили оборудование и оптимизировали процессы работы.

Роман Лопушов, мастер по ремонту оборудования котельных, «В 2022 году у нас была реконструкция: поставили новые котлы, всё автоматизировано. Мы довольны работой».

В связи с этим количество рабочих мест на предприятии сократилось вдвое. Но всё же есть процессы, которые машины не заменят. Это хорошо понимает Максим Вельмякин, он учитель ОБЖ, который до этого проработал на предприятии более 13 лет.

Максим Вельмякин, учитель ОБЖ школы Шонгуя: «Такой профессии, как сварщик, меньше не становится. Я думаю, подрастающему поколению, пока они отучатся и получат все знания, нужно, наверное, будет заменять действующий персонал. Всё равно кому-то это нужно будет передавать. У них сейчас такой период времени, когда они могут себя сегодня бросить в одно, завтра в другое. А мы - педагоги и родители будем способствовать направить их в нужное направление».

Именно он стал инициатором экскурсии для учеников школы. Работая преподавателем, он старается внимательно относиться к идеям и пожеланиям ребят. И когда на внеурочных занятиях несколько учеников проявили интерес к прикладным наукам, Максим Александрович, не раздумывая, привел их на одно из крупнейших предприятий в посёлке.

Максим Вельмякин, учитель ОБЖ МОУ Шонгуйской СОШ: «Показать ребятам, как реально пишется программа для такой большой котельной, подержаться за какой-нибудь вентиль или рассказать об аварийной остановке».

На экскурсии ребятам рассказали и показали, как поступает тепло и горячая вода в дома. Процесс сложный и увлекательный.

Глеб Лукин, ученик МОУ Шонгуйской СОШ: «Мне понравилось на компьютере, где представлена целая фабрика на одном мониторе».

Егор Пономаренко, ученик МОУ Шонгуйской СОШ: «Вода, которая греется в котлах, сами котлы новые, компьютеры, в которых показывается вся информация о котлах, - это очень интересно».

Чтобы сделать выбор будущей профессии, нужно тщательно всё изучить. А крупные и важные предприятия изнутри показывают всю специфику.

После экскурсии у детей остались масса впечатлений, а также сувениры.