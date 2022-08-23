Из солнечной Испании - на Крайний север, или Как настоятель римско-католической церкви отец Алехандро адаптировался к жизни в столице Заполярья

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «Это конечно радует, потому что я южный человек. Мне лучше, когда жарко, когда душно. Жара мне больше нравится, чем полярная ночь. Но отмечу, когда бабушки ходят в минус двадцать пять градусов на улице, долго ездят, чтобы ходить на службу, мне кажется, что им стыдно жаловаться».

Необычайно тёплая погода для августа в Мурманске придётся по вкусу и жителям средиземноморских стран.

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «Это конечно радует, потому что я южный человек. Мне лучше, когда жарко, когда душно. Жара мне больше нравится, чем полярная ночь. Но отмечу, когда бабушки ходят в минус двадцать пять градусов на улице, долго ездят, чтобы ходить на службу, мне кажется, что им стыдно жаловаться».

Настоятель римско-католической церкви Алехандро считает, что, если тебе холодно, значит, ты плохо одет. Однако с языковым барьером дело обстоит сложнее.

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «Меня назначили в Россию в 2001 году и первый год я просто занимался русским языком. Через год мне нужно было преподавать в духовной семинарии Петербурга, поэтому у меня была хорошая мотивация. Нужно было в начале изучить русский язык, потом готовить пособия, с испанского переводить».

В Мурманске настоятель уже около шести лет и проблем в общении с прихожанами у него не возникает. Как и преград во взаимодействии с другими конфессиями Кольского полуострова.

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «С православными священниками дружим, лютеране иногда арендуют у нас помещение, чтобы собираться. Поэтому можно с ними дружить: в конце концов - это одна вера, одна религия, одно крещение».

Отец Алехандро отметил, что из-за плотного и ежедневного графика ему редко удаётся гулять или посещать городские мероприятия.

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «В центре города всегда можно найти какое-то местечко, например, площадь Пять Углов и всё, что вокруг. Мне там нравится отдыхать».

Настоятель римско-католической церкви приверженец городского образа жизни и русский север его искренне удивляет.

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «Здесь так много месяцев со снегом, вдруг снега нет и просто взрыв красоты! Природа ждёт немножко солнца, чтобы расти. Это очень удивляет».

По рассказам отца Алехандро, местные жители угощали его различными дарами леса, например, морошкой, черникой и клюквой. Он считает, что с прихожанами ему повезло и старается всячески помогать им. К примеру, для тех, кто по различным причинам не может присутствовать на службе, отец Алехандро ведёт трансляции через соцсети.