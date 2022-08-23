В Мурманске пациентов с новой коронавирусной инфекцией будут лечить в двух стационарахМЧС России по Мурманской области приглашает северян испытать себя в экстремальных условиях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.22 19:30

Из солнечной Испании - на Крайний север, или Как настоятель римско-католической церкви отец Алехандро адаптировался к жизни в столице Заполярья

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «Это конечно радует, потому что я южный человек. Мне лучше, когда жарко, когда душно. Жара мне больше нравится, чем полярная ночь. Но отмечу, когда бабушки ходят в минус двадцать пять градусов на улице, долго ездят, чтобы ходить на службу, мне кажется, что им стыдно жаловаться».

Необычайно тёплая погода для августа в Мурманске придётся по вкусу и жителям средиземноморских стран.

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «Это конечно радует, потому что я южный человек. Мне лучше, когда жарко, когда душно. Жара мне больше нравится, чем полярная ночь. Но отмечу, когда бабушки ходят в минус двадцать пять градусов на улице, долго ездят, чтобы ходить на службу, мне кажется, что им стыдно жаловаться».

Настоятель римско-католической церкви Алехандро считает, что, если тебе холодно, значит, ты плохо одет. Однако с языковым барьером дело обстоит сложнее.

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «Меня назначили в Россию в 2001 году и первый год я просто занимался русским языком. Через год мне нужно было преподавать в духовной семинарии Петербурга, поэтому у меня была хорошая мотивация. Нужно было в начале изучить русский язык, потом готовить пособия, с испанского переводить».

В Мурманске настоятель уже около шести лет и проблем в общении с прихожанами у него не возникает. Как и преград во взаимодействии с другими конфессиями Кольского полуострова.

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «С православными священниками дружим, лютеране иногда арендуют у нас помещение, чтобы собираться. Поэтому можно с ними дружить: в конце концов - это одна вера, одна религия, одно крещение».

Отец Алехандро отметил, что из-за плотного и ежедневного графика ему редко удаётся гулять или посещать городские мероприятия.

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «В центре города всегда можно найти какое-то местечко, например, площадь Пять Углов и всё, что вокруг. Мне там нравится отдыхать».

Настоятель римско-католической церкви приверженец городского образа жизни и русский север его искренне удивляет.

Алехандро-Хосе Карбахо-Олеа, настоятель римско-католической церкви «Приход Святого Михаила Архангела»: «Здесь так много месяцев со снегом, вдруг снега нет и просто взрыв красоты! Природа ждёт немножко солнца, чтобы расти. Это очень удивляет».

По рассказам отца Алехандро, местные жители угощали его различными дарами леса, например, морошкой, черникой и клюквой. Он считает, что с прихожанами ему повезло и старается всячески помогать им. К примеру, для тех, кто по различным причинам не может присутствовать на службе, отец Алехандро ведёт трансляции через соцсети.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Коллектив МОУ КОСОШ.
16.08.22 20:38
Здравствуйте, аудитория телеканала, мурманчане. Коллектив МОУ КОСОШ передает свои слова поддержки мальчику в борьбе со страшным недугом. Держись, Владислав. Мы, коллектив МОУ, тоже верим, что ты смо
Комментарий к новости:Владиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в июле значительно возросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 20 копеек, доллар укрепляется на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Для работодателей расширена программа субсидирования найма безработных в возрасте до 30 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказывает мурманчанам, что делать, если заболел до или во время отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика