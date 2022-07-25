Из столицы Заполярья в Москву! Трогательная история, вселяющая надежду

Она произошла с подопечной из общества защиты бездомных животных «Приют». Это ЧП произошло в Мурманске 7 лет назад. 31 июля 2015 года в общественную организацию «Приют» поступил звонок. Неравнодушные северяне поведали, что в районе Кольского проспекта, 51, возле одного из гипермаркетов, под строительным вагончиком лежит собака с раздробленной лапой.

Она произошла с подопечной из общества защиты бездомных животных «Приют».

Это ЧП произошло в Мурманске 7 лет назад. 31 июля 2015 года в общественную организацию «Приют» поступил звонок. Неравнодушные северяне поведали, что в районе Кольского проспекта, 51, возле одного из гипермаркетов, под строительным вагончиком лежит собака с раздробленной лапой.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных «Приют»: «Ночью отозвался Алексей Одиноков, замечательный наш автоволонтёр, благодаря которому наша Феля была спасена. Потому что он первый, кто меня поддержал. Поехали ночью, мы вытаскивали её прямо на руках из-под вагончика. Удивительно, что Феля, которая очень свободолюбивая собака, с характером, тогда позволила себя вытащить. Например, если она не хочет идти, то она не пойдёт».

По словам руководителя Мурманского приюта для бездомных животных, подопечной Офелии, которую по-свойски называют Феля, поставили неутешительный диагноз, после которого переднюю повреждённую лапу пришлось ампутировать полностью.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных «Приют»: «Буквально на следующий день встал на три лапы, пошла попить и поесть. Очень быстро адаптировалась в приюте, хотя, скорее всего, она была бездомышем, но оказалась чрезвычайно социальной собакой».

Феля стала любимицей всех посетителей и волонтёров приюта. На отсутствие лапы обращали внимание в последнюю очередь, но, увы, по статистике, мало кто забирает взрослых собак с такими серьёзными увечьями.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных «Приют»: «Люди боятся, не знаю почему, каких-то таких серьёзных травм, которые в принципе собаке не мешают жить. И вы знаете, у нас не котируется слово инвалид. У нас шесть трёхлапок в приюте, но у нас никогда не применялось само понятие инвалид».

В январе текущего года по счастливой случайности в приют позвонили снова, но теперь уже из другого региона.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных «Приют»: «Позвонила Мариночка из Москвы. Она была в гостях у друзей в Мурманске, которые подбирали себе собаку, смотрели их фотографии в нашей группе. Увидела Офелию, когда уже уехала в Москву, позвонила и сказала, что очень хотели бы с семьёй её «удочерить».

Недавно гостья из Москвы приехала навестить руководителя Мурманского приюта для бездомных животных, а за одно и показать, что Феля чувствует себя отлично и находится в хороших руках.

Марина Андреянченко, гостья из Москвы: «Вы видели её фотографию? Просто невозможно не влюбиться! У неё такие глаза были - взгляд независимой женщины. Она меня сразу зацепила, мы много рассматривали вариантов. Своей крестнице о Филе я сказала сразу: «Оставлю себе!».

Действительно, чудеса случаются, и бездомная собака с увечьями обрела дом спустя 7 лет, да ещё и в столице страны.