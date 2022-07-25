Какие объекты благоустройства нужны Мурманску – северян приглашают пройти опросРегионы СЗФО вошли в рейтинг регионов России, где работникам готовы платить суперзарплаты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.07.22 19:30

Из столицы Заполярья в Москву! Трогательная история, вселяющая надежду

Она произошла с подопечной из общества защиты бездомных животных «Приют». Это ЧП произошло в Мурманске 7 лет назад. 31 июля 2015 года в общественную организацию «Приют» поступил звонок. Неравнодушные северяне поведали, что в районе Кольского проспекта, 51, возле одного из гипермаркетов, под строительным вагончиком лежит собака с раздробленной лапой.

Она произошла с подопечной из общества защиты бездомных животных «Приют».

Это ЧП произошло в Мурманске 7 лет назад. 31 июля 2015 года в общественную организацию «Приют» поступил звонок. Неравнодушные северяне поведали, что в районе Кольского проспекта, 51, возле одного из гипермаркетов, под строительным вагончиком лежит собака с раздробленной лапой.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных «Приют»: «Ночью отозвался Алексей Одиноков, замечательный наш автоволонтёр, благодаря которому наша Феля была спасена. Потому что он первый, кто меня поддержал. Поехали ночью, мы вытаскивали её прямо на руках из-под вагончика. Удивительно, что Феля, которая очень свободолюбивая собака, с характером, тогда позволила себя вытащить. Например, если она не хочет идти, то она не пойдёт».

По словам руководителя Мурманского приюта для бездомных животных, подопечной Офелии, которую по-свойски называют Феля, поставили неутешительный диагноз, после которого переднюю повреждённую лапу пришлось ампутировать полностью.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных «Приют»: «Буквально на следующий день встал на три лапы, пошла попить и поесть. Очень быстро адаптировалась в приюте, хотя, скорее всего, она была бездомышем, но оказалась чрезвычайно социальной собакой».

Феля стала любимицей всех посетителей и волонтёров приюта. На отсутствие лапы обращали внимание в последнюю очередь, но, увы, по статистике, мало кто забирает взрослых собак с такими серьёзными увечьями.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных «Приют»: «Люди боятся, не знаю почему, каких-то таких серьёзных травм, которые в принципе собаке не мешают жить. И вы знаете, у нас не котируется слово инвалид. У нас шесть трёхлапок в приюте, но у нас никогда не применялось само понятие инвалид».

В январе текущего года по счастливой случайности в приют позвонили снова, но теперь уже из другого региона.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных «Приют»: «Позвонила Мариночка из Москвы. Она была в гостях у друзей в Мурманске, которые подбирали себе собаку, смотрели их фотографии в нашей группе. Увидела Офелию, когда уже уехала в Москву, позвонила и сказала, что очень хотели бы с семьёй её «удочерить».

Недавно гостья из Москвы приехала навестить руководителя Мурманского приюта для бездомных животных, а за одно и показать, что Феля чувствует себя отлично и находится в хороших руках.

Марина Андреянченко, гостья из Москвы: «Вы видели её фотографию? Просто невозможно не влюбиться! У неё такие глаза были - взгляд независимой женщины. Она меня сразу зацепила, мы много рассматривали вариантов. Своей крестнице о Филе я сказала сразу: «Оставлю себе!».

Действительно, чудеса случаются, и бездомная собака с увечьями обрела дом спустя 7 лет, да ещё и в столице страны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Приоритетными статьями госбюджета россияне считают образование и здравоохранение. За 2 года выросло число сторонников расходов на нацбезопасность и оборону-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 91 копейку, доллар укрепился на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика