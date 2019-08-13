Из трансформаторной подстанции художники создают шедевр

Мурманск не отстаёт от общей тенденции больших городов, в которых трансформаторные подстанции давно стали урбанистическими арт-объектами. На улице Загородной на одном таком спецздании молодые художники нанесли свой оригинальный рисунок с элементами античности, который удачно вписался в городское пространство.

Создать граффити не так просто: художник должен уметь не только рисовать, но и обладать определенной физической подготовкой, так как в роли полотен выступают стены жилых домов или, как в этом случае, трансформаторной подстанции. Для ребят из Дома молодёжи это шестой объект, всего за лето планируется украсить более 12-ти технических построек.

«Хотелось бы обратить внимание на наших земляков, на то, какое количество талантливых ребят у нас есть, на то, какой у них интересный взгляд на жизнь, на восприятие мира, которое находит отражение в их картинах», - говорит Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи».

Кроме подстанций молодёжь Мурманска до наступления холодов превратит в арт-объект строительное ограждение вокруг бывшего кинотеатра «Родина». Для этих целей организовали конкурс современного изобразительного искусства «Городские истории» и выбрали две композиции, которые и нанесут на забор. Новый рисунок появится и на подпорной стене, располагающейся на улице Карла Маркса.

«Особая благодарность ребятам, которые сегодня увлечены этой темой и у них есть свои работы, которые они реализуют, - отмечает Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Мы все радуемся этому событию».

Стрит-арт в духе изысканной античности наверняка придётся по душе жителям и гостям города. А молодые художники в очередной раз показали, что с помощью кисти и красок можно за несколько дней превратить неприметный технический объект в предмет искусства.