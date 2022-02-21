Из Туманного вертолётом санавиации вывезли тяжелобольного жителя

На видео очевидцев запечатлено, как медицинские работники, прилетевшие на воздушном судне, принимают пациента на борт. В обратный рейс вертолёт уже отправляется с тяжелобольным мужчиной.

В это врем года дорога к посёлку из-за снежных заносов нередко перекрыта, добраться на большую землю можно лишь на снегоходе или в составе организованной колонны.