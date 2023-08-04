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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.23 19:30

Из воды на вертолёт: на Северном флоте завершились учения сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи экипажу судна в Арктике

По легенде учения, корабль потерпел крушение и затонул, а вся его команда оказалась в воде.

После того, как в штаб Северного флота поступила информация о бедствии, члены поисково-спасательного пункта провели её анализ и выработали решение по поиску и оказанию помощи «аварийному судну», принимая во внимание, в том числе, и сложные климатические условия Крайнего Севера – в первую очередь, сильный туман.

На место условного происшествия первым делом прибыл поисково-спасательный вертолёт Ка-27, который провёл радиотехнический и визуальный поиск места крушения и поделился точными координатами с поисково-спасательными силами флота.

После того, как люди были обнаружены на воде, спасательная парашютно-десантная группа, которая находилась на борту вертолёта, осуществила подъём пострадавших при помощи бортовой авиационной лебёдки «ЛПГ-300». Участники тренировки отработали совместные действия по подъёму «терпящих бедствие» с поверхности моря, доставки их на спасательные суда и оказанию медицинской помощи. 

Михаил Белов, капитан 1 ранга, начальник управления поисково-спасательных работ Северного флота: «Считаю, что силы Северного флота подготовлены, имеют достаточный опыт, профессионализм и готовы выполнять все свои задачи по предназначению в полном объёме на трассе Северного морского пути, в районе Арктической морской зоны».

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