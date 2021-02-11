Из вторички делают прекрасное жильё для нуждающихся мурманчан

Обеспечение нуждающихся мурманчан качественным и комфортных жильём – одна из приоритетных задач руководства города. Эта проблема решается комплексно. Например, в доме №12 по улице Генерала Журбы были капитально отремонтированы с перепланировкой три квартиры.

Этот дом на улице генерала Журбы когда-то был гостиницей.

Позже учреждение упразднили, а из бывших номеров сделали обычные жилые квартиры. Часть из них принадлежит муниципалитету, так вот эти площади недавно отремонтировали, а вскоре сюда переедут семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы стараемся все помещения, которые у нас есть, максимально быстро вовлекать в оборот, чтобы можно было их предоставлять гражданам. Точно также и здесь происходит. Мы провели ремонт этого большого помещения, сделали одну однушку и две двушки».

Все три квартиры светлые, тёплые, с большими окнами и балконами. Совсем скоро, а по плану уже в мае, у каждой появятся свои владельцы. Двухкомнатные квартиры – семьям, а однокомнатную – сироте.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Уже сейчас у нас в плане на 2021 год 31 квартира. Мы имеем средства на ремонт этих квартир. Если работа пойдёт интенсивно и будет дополнительное жильё, которое можно будет ремонтировать, мы добавим денег, чтобы ремонтировать ещё больше».

Только в прошлом году в Мурманске было восстановлено 87 муниципальных квартир. А всего за время действия программы по переселению в новое жилье получили более 4,5 тысячи горожан. Эта работа будет продолжена.