Из-за аварии на водоводе веских причин закрывать учреждения образования в Мурманске не было - генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»

Напомним, в районе улицы Пономарева произошла авария, из-за которой на несколько часов пришлось отключить подачу воды в дома и соцучреждения.

Вода подмыла асфальт и в образовавшийся провал угодило такси. ЧП произошло в районе дома №3 по улице Пономарева в областном центре.

К месту происшествия оперативно выехала аварийная бригада «Мурманскводоканала». Чтобы справиться с ЧП рабочим пришлось отключить водоснабжение в микрорайоне. Но спустя пару часов подачу в жилые дома возобновили. Во избежание гидравлических ударов сети повышение давления производилось постепенно.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это рядовая авария, которые бывают часто. Но это один из центральных водоводов, которые снабжают микрорайон. Нам пришлось остановить насосную станцию, чтобы не было больше подмыва. После этого аварийный участок мы заблокировали - закрыли с двух сторон задвижками. И запустили насосную, запустили в работу кольцо».

Машина, попавшая в провал, была эвакуирована. Владельцу автотранспорта ущерб будет возмещён в полном объёме, отметили на предприятии.

На участке ведутся ремонтные работы, но они не затрагивают систему водоснабжения города.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Какие-то люди зачем-то прекращают работы детских садиков. Это сделано неправильно, это лишняя эмоциональность. Лишние инициативы чиновников, которые привели к закрытию школ и садиков. Никто в трубу не залезал, там не нужна была дезинфекция».

Воды на данный момент нет только на одном объекте. Это нежилое здание по адресу: улица Пономарева, 4. В мониторинговых точках ведётся постоянный контроль качества воды.