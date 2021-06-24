Из-за нарушения «ковидных» ограничений в Мурманской области чаще штрафуют юрлиц

130 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 65), в Кировске (+9), а в Североморске, Мончегорске, Оленегорске, Апатитах и в Кандалакшском районе (+8).

Мурманская область занимает лидирующие позиции в СЗФО по процентному соотношению штрафов по юридическим лицам к численности населения. За последние 2 недели в рамках рейдов на транспорте составлено 68 протоколов об административных правонарушениях на юридические лица.