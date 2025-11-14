Из-за непогоды мероприятия, посвящённые открытию новогодних елей, в ряде муниципалитетов Мурманской области перенесены

Сильный ветер, снег и метель – не лучшие «реквизиты» для проведения уличных предновогодних праздников. В некоторых городах и посёлках нашего региона праздник переносят до улучшения погодных условий.

Это делается ради безопасности детей и взрослых.

За актуальной информацией и анонсами следите на официальных ресурсах своих муниципалитетов.

Ну, а в Мурманске на момент выпуска нашего эфира проведение торжественного зажжения огней на новогодней ёлке пока не отменяли. Поэтому 15 ноября в 16 часов будет большой праздник на площади перед гостиницей «Меридиан». На сцене выступят артисты местных домов культуры, в гости к горожанам приедут сказочные персонажи и даже Дед Мороз.