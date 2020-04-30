Из-за пандемии отменены первомайские шествия и демонстрации

Лозунг мая 2020-го гласит: «Солидарность сильнее заразы!». Поэтому членами областного совета профсоюзов было принято решение не проводить праздничные демонстрации. Здоровье наших северян превыше всего.

Как говорит председатель совета Александр Первухин, сегодняшние сводки новостей похожи на фронтовые - военных лет. А отважные медики борются с главным врагом - вирусом. Но в это время многие столкнулись и с другой проблемой - нечестностью предпринимателей, которые не платят «серую» зарплату или вовсе заставляют «по собственному желанию» людей лишаться рабочих мест или находят поводы их уволить. Профсоюзы заявляют, что никогда не будут мириться с такими действиями и всегда борются за права трудящихся.