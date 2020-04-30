День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.04.20 19:30
Из-за пандемии отменены первомайские шествия и демонстрации
Лозунг мая 2020-го гласит: «Солидарность сильнее заразы!». Поэтому членами областного совета профсоюзов было принято решение не проводить праздничные демонстрации. Здоровье наших северян превыше всего.
Как говорит председатель совета Александр Первухин, сегодняшние сводки новостей похожи на фронтовые - военных лет. А отважные медики борются с главным врагом - вирусом. Но в это время многие столкнулись и с другой проблемой - нечестностью предпринимателей, которые не платят «серую» зарплату или вовсе заставляют «по собственному желанию» людей лишаться рабочих мест или находят поводы их уволить. Профсоюзы заявляют, что никогда не будут мириться с такими действиями и всегда борются за права трудящихся.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-
Последние комментарии
Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
-Скоро в эфире06:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Оптовики продолжили снижать цены на бензин, а на АЗС Мурманской области их упорно держат-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 96 копеек, евро – почти на 93 копейки-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» взяли на особый контроль 300 электросетевых объектов в зоне риска половодья-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 мая-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Президент отменил плановые проверки в рыболовстве
-Нам интересно Ваше мнение29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 108 человек