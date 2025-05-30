День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.25 19:30
Из-за паводка сохраняется вероятность подтопления некоторых территорий нашего региона
Уровень воды реки Кола составляет 317 см, сохраняется подтопление некоторых территорий нашего региона, сообщает Мурманское управление по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В соответствии с прогнозируемыми обильными осадками 30 мая возможен резкий подъём уровня воды. Сохраняются подтопления в населённых пунктах Кольского района в ДНТ «Кильдинское» и «Профснаб».
Также подтоплен подвесной пешеходный мост в районе ст. Лопарская, который используется для нужд сотрудников РЖД.
В результате повышения уровня воды в реке Титовка подтоплен участок земли, который используется для проезда на полуостров Рыбачий. Администрации муниципальных образований проводят ежедневный мониторинг обстановки.
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