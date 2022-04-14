Из-за повреждения на трубопроводе без водоснабжения остались жители шести домов на Театральном бульваре

Пока рабочие устраняли последствия ЧП, съёмочная группа «Арктик-ТВ» приехала на место происшествия.

В районе дома номер 7 на Театральном бульваре произошёл прорыв трубопровода. Из-за перепадов температур и движения грунта на чугунном водоводе образовалась трещина, вода вырвалась на поверхность.

Артём Кузьмин, пресс-секретарь ГОУП «Мурманскводоканал»: «Сейчас без воды находятся пять домов по улице Театральный бульвар и один дом по улице Книповича, 6».

Оперативный отклик сотрудников водоканала позволил избежать затопления. Специалисты трудятся над устранением протечки. Сложность данных работ заключается в том, что трубы очень старые, они находятся глубоко под землей, примерно в 2,5-3 метрах от поверхности.

Сергей Выдрин, начальник цеха водопроводной и канализационной сети ГОУП «Мурманскводоканал»: «На данный момент ведётся вырубка зелёных насаждений, которые растут в охранной зоне водопровода, что мешает производству земляных работ. После этого мы приступим к земляным работам. Будет устранено повреждение. Параллельно с этим будем вести работы по подключению абонентов по временной схеме».

Пока специалисты водоканала работали над временной системой водоснабжения, во дворе по улице Театральный бульвар был организован подвоз питьевой воды.