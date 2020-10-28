Из-за пожара на борту судна «Таврический» пришлось спасать экипаж

На судне «Тавричекий», которое сейчас стоит на причалах Мурманской судоверфи, вспыхнул пожар. Огнём были охвачены несколько кают и мастерская.

По информации регионального МЧС, на судне во время ремонтных работ произошло возгорание, огонь охватил 30 квадратных метров, три члена экипажа были экстренно эвакуированы подоспевшими к месту происшествия спасателями.

Никто из людей не пострадал. Для ликвидации ЧП помимо основных сил привлекли и катер морской спасательной службы.

Специалисты МЧС со своей задачей справились за несколько часов. Случившимся уже заинтересовалась транспортная прокуратура, в ведомстве инициировали проверку.