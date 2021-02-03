Из-за сильного снегопада ухудшилась ситуация на дорогах в Мурманской области

Водителям и пешеходам следует быть предельно аккуратными и внимательными, предупреждает Госавтоинспекция.

Гонять на машине в такую погоду уж точно не стоит, автолюбителям следует ответственно отнестись к выбору скоростного режима, бокового интервала и дистанции до впереди идущих транспортных средств.

Внимательными нужно быть и пешеходам. Готовиться к переходу дороги им следует заранее – снять капюшон, отвлечься от гаджетов и вынуть наушники. Перейти дорогу можно только на переходах, убедившись в полной безопасности.