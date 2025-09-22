Из-за тяжёлого материального положения мурманчанин обворовывал магазины

В Мурманске задержали подозреваемого в серии краж из супермаркетов в Ленинском районе, который любил брать с полок колбасу или кофе и покидать торговые точки не расплатившись.

Помогли раскрыть дело записи с камер видеонаблюдения.

41-летний ранее судимый за аналогичные преступления безработный житель Мурманска, попав в отдел полиции, начал давать признательные показания. И пояснил, что шёл на это из-за тяжёлого материального положения

Похищенные продукты питания он реализовывал в городе, а вырученные денежные средства тратил на личные нужды.

Общий ущерб, причиненный сетям розничной торговли, предварительно оценивается более чем в 30 тысяч рублей.

Теперь нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.