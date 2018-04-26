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День за днём с «Арктик-ТВ»26.04.18 19:30

Из-за законодательных изменений к 2020 году в Мурманске могут отключить более 1700 лифтов

1700 лифтов в Мурманске отключат к 2020 году, общедомовые бойлеры выходят их строя, а очередь по капитальному ремонту подойдёт ещё не скоро. Какими же средствами теперь будут восстанавливать дома, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях? 15 адресов в Мурманске нуждаются в установке общедомовых бойлеров, мурманчане ждут своей очереди. И ещё неизвестное количество аналогичных ситуация появятся в ближайшем будущем.

На эти проблемы сегодня обратил внимание министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский. Он подчеркнул, что согласно последним изменениям в законодательстве региона, очередь можно значительно ускорить, самостоятельно наладив работу с управляющей компанией. От жильцов требуется собрать две трети голосов со всего дома и обсудить проблему с коммунальщиками.

- Управляющая компания предъявляет документы в Фонд капремонта, Фонд этим собственникам не начисляет плату за капитальный ремонт, пока не будет выплачена сумма затрат на ремонтные работы, - поясняет Владимир Гноевский, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Получается, что жильцам предоставляется возможность перенаправить денежные расходы на общедомовые нужды. Сумма по квитанции не вырастет и в очереди стоять не придётся.

Министр здравоохранения отметил, что с 16 апреля текущего года Фонд капитального ремонта будет частично выполнять внеплановые ремонты в домах, пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Дома, которые пострадали на улицах Свердлова и Бредова, будут восстанавливать в этом году, прибегая к помощи Фонда капремонта. Вот только для этого администрация города должна подготовить весь необходимый пакет документов.

- Если произошло ЧС в городе Мурманске, то по любому дому мы можем работать при софинансировании работ, которые утверждены законом Мурманской области. Это кровля, это фасад, это внутренние сети: тепло-, водоснабжения, это фундаменты, - продолжает понять Владимир Гноевский, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Но региональный  Фонд капитального ремонта пока не готов брать все затраты по восстановлению домов на себя, так как большая часть средств, по-прежнему, будет поступать из областного бюджета. Что качается лифтов, то в этом году планируют заменить 84 подъёмные кабины по программе капитального ремонта. Владимир Гноевский сделал акцент на том, что в Мурманске гораздо больше лифтов нуждающихся в замене. По новому федеральному требованию к 2020 году подъёмники старше 25 лет будут отключены. По предварительным подсчётам их в столице Заполярья 1700. Единственный выход – своевременная замена. И опять же, чтобы успеть вовремя и не подниматься на 9-й этаж пешком, жильцам стоит обсудить между собой эту тему и аналогично с ситуацией с бойлерами, решить проблему собственными силами.

 

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