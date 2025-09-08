Из-за закрытия Центрального бассейна Мурманска тренировки у детей не прекратятся

Вопрос, прозвучавший во время «прямой линии» губернатора, об организации тренировок детей, занимавшихся в закрытом на ремонт Центральном бассейне Мурманска, был рассмотрен сегодня на оперативном совещании.

Так, дети до 14 лет будут тренироваться в бассейнах Мурманска, для ребят старше 14 лет организуют специальный трансфер от Ледового дворца до бассейнов в Коле и Североморске и обратно.

Напомним, в летний период во время выполнения плановых технических работ были выявлены дефекты, которые препятствуют дальнейшей безопасной эксплуатации плавательного бассейна. В настоящий момент принято решение о закрытии чаши 60-летнего здания с целью подготовки её к капитальному ремонту.