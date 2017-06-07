Из зимы - и сразу в лето!

В этом году весна в Заполярье так и не наступила. Из зимы мы шагнули сразу в лето, а май 2017 года оказался самым холодным за последние 100 лет.

За последние 4 года наблюдений за капризной погодой, региональные метеорологи отмечают, что зима в Заполярье была тёплая для нашего края, температура воздуха была выше нормы почти на 4 градуса, а аномальные снегопады принесли в 2 раза больше осадков.

В мае столбик термометра редко поднимался выше плюс 8 градусов, а дни в основном были пасмурные и часто шёл снег.

- Можно сравнивать и май 2017, 2016 и 2015, и 2014 годов, вплоть до начала этого века, - говорит Елена Сиеккинен, начальник Гидрометцентра ГУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Самый холодный май за этот век у нас был именно в 2017 году.

Такая погода больше характерна для конца зимы, чем для весны. Морозным были и первые дни июня. Но во вторник, 6 июня, в Заполярье началось долгожданное лето.

По предварительным прогнозам синоптиков, конец этой недели будет тёплым и солнечным. Температура воздуха не должна опуститься ниже 15-20 градусов, возможны небольшие осадки. Затем в Заполярье незначительно похолодает, что свойственно нашему региону, температура воздуха будет около 10-15 градусов тепла, ведь капризы погоды все зависят от северного ветра.