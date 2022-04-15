Из зоны ЧС необходимо эвакуироваться обязательно

На этой неделе в Мурманской области проходит серия командно-штабных учений спасательных и тревожных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Напомним, что недавно президент подписал закон об обязательной эвакуации граждан в зонах природных и техногенных ЧС.

Поправки в закон возлагают на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью угрожает опасность. За отказ от выполнения этого требования гражданину выпишут штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Михаил Тимофеев, исполняющий обязанности председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области: «Прошу всех жителей Мурманской области, даже когда они находятся за территорией региона, в период проведения отпусков, где возникают ЧС, обратить на это внимание, что из зоны ЧС эвакуироваться обязательно».