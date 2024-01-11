Избавляемся от ёлок грамотно!

Новогодние праздники прошли, а ёлки остались. Что с ними делать и куда нести уже использованные деревья, сообщил региональный оператор.

Пластиковую ёлку, если она сломалась, стоит выбрасывать как обычный мусор, а живое дерево нужно очистить от мишуры, шаров и гирлянд, потом отнести на площадку для крупногабаритных отходов. Как правило, она находится возле мусорных баков рядом с домом.

Региональный оператор придумал как с пользой утилизировать хвойные деревья, уже шестой год использует новогодние ёлки в качестве топлива для свей котельной, а тонкие ветки отдают специалистам орнитологической службы предприятия.