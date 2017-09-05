Избиратели Полярного доверили власть самовыдвиженцам

Политические новости. В ЗАТО Александровск 3 сентября состоялись довыборы в Совет депутатов. Семь кандидатов боролись за 2 мандата. Среди претендентов были представители партий «Единая Россия» и ЛДПР, а также самовыдвиженцы. Голосование прошло без нарушений, а вот его итоги, должно быть, очень огорчили партию власти – ни один из кандидатов от «Единой России» за депутатское кресло не сядет.

В день выборов в Александровске на избирательных участках в Полярном был замечен депутат областной думы Владимир Мищенко, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте. Владимир Владимирович в ЗАТО Александровск гость частый. Да что там гость. Мищенко на заседаниях привык занимать место рядом с Верой Сулаевой, главой местного Совета, что называется, командовать парадом. Этим же дуэтом - Мищенко и Сулаева - курировались и выборы в ЗАТО - вели кандидатов от «Единой России», да полностью провалились и, говоря прямо, подвели партию власти.

Жители Полярного проигнорировали единороссов, несмотря на их личные заслуги и известность в городе. Они отдали свои голоса за самовыдвиженцев.

- По первому избирательному округу победил Алексей Лысенко, по округу № 3 Семенников Сергей Алексеевич, - сообщил «Арктик-ТВ» Алексей Пеньшин, председатель Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Александровск.

Новоиспечённые депутаты – приятели, самовыдвиженцы, хорошо знакомые жителям Полярного люди. Сергей Семенников - заместитель директора гимназии, Алексей Лысенко – местный атаман, руководитель казачьего общества. Сегодня о выборах он говорит с неохотой: прежде надо получить мандат и заняться депутатской работой, а вот о казачестве Алексей Лысенко готов рассказывать всегда. И ведь есть, чем гордиться. Например, казаки активно занимаются патриотическим воспитанием молодёжи. А недавно в регионе появился закон о казачестве. Документ принят областной думой с подачи заместителя губернатора Мурманской области Анатолия Векшина. Он в курсе всех дел казачества, отмечает, что казаки – это активные северяне, патриоты и опора властей.

- Куратор наш – вице-губернатор Анатолий Векшин, прекраснейший человек, который двигает нас везде, везде нам помогает, - заметил Алексей Лысенко, руководитель станичного казачьего общества ЗАТО Александровск.

Очевидно, что не только закон о заполярном казачестве, но и победа казака на выборах заслуга Анатолия Векшина. Не исключено, что именно с его подачи уже скоро новоизбранные депутаты-самовыдвиженцы могут стать членами или сторонниками партии «Единая Россия».