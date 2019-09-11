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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.19 19:30

Избирательная комиссия Мурманской области подвела итоги выборов главы региона

На заседании в облизбиркоме были оглашены окончательные результаты единого дня голосования и подписан соответствующий протокол. На его основании принято решение - губернатором Мурманской области избран Андрей Чибис. Он набрал более 60 процентов голосов.

Следом за ним следуют Максим Белов, Михаил Антропов, Василий Буров, Геннадий Тупикин и Виталий Измайлов. Выборы признаны состоявшимися и действительными. По словам председателя регионального избиркома, они были честными, открытыми и конкурентными.

«Считать избранным на должность губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича, получившего 124 тысячи 429 голосов избирателей, что составляет 60,07%, - подвёл черту большой работе Антон Богомолов, председатель избирательной комиссии Мурманской области. - То есть, более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании».

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