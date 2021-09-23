Избирательная комиссия Мурманской области утвердила результаты выборов в облдуму седьмого созыва

Всего по единому избирательному округу избраны десять депутатов, по одномандатному - 22. В числе «списочников» от партии «Единая Россия» губернатор Мурманской области Андрей Чибис, зампредседателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Татьяна Сахарова, главврач мурманской поликлиники №2 Константин Биджоев.

В облдуму вернулся Евгений Никора, который с декабря 2019 года возглавляет администрацию Мурманска. Явка на выборы в региональный парламент составила более 42%.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Вы видите, что в федеральном парламенте и в региональном будут представлены пять партий. Это новация текущего времени: помимо «ЕР», СР, ЛДПР и КПРФ будет «Партия пенсионеров», которая преодолела 5-процентный барьер».