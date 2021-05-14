Избирательная комиссия Мурманской области выбрала состав территориального избиркома Мурманска

Кандидаты, предложенные муниципальными чиновниками, в неё не вошли.

Раньше на территориальный избирком Мурманска во время проведения выборов было много жалоб. Сетовали на вбросы бюллетеней и другие нарушения.

С 2016 года руководила ТИКом Нина Тихомирова – человек Алексея Веллера. Не удивительно, что кандидаты, которых проталкивала на выборах разного уровня команда «городских», одерживали блестящие победы. Теперь этой практике положили конец.

Избирком Мурманской области выбрал новый состав избирательной комиссии Мурманска. Председателем стала Елена Завадская, кандидатура предложенная, скорее всего, Владимиром Евменьковым. Елена Анатольевна - бывший североморский депутат. И вице-губернатор работал с ней ещё в бытность мэром флотской столицы. Теперь новому председателю предстоит навести порядок в избирательном процессе областного центра.