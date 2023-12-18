Избирательной системе современной России – 30 лет!

Итоги работы подвели в ЗАТО Александровск.

В этом году в ЗАТО Александровск состоялись выборы в Совет депутатов. Это уже четвертый созыв и второй для нынешнего председателя. И если задача ответственного избирателя состоит в том, чтобы прийти на участок в определенный день и отдать свой голос за того или иного кандидата, то для специалистов комиссии – это большая работа длиною в несколько месяцев, нередко сопровождаемая бессонными ночами.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Я, как человек, который сам как кандидат дважды прошёл процедуру, понимаю, что это серьёзная и ответственная работа. Эти люди, которые трудятся во благо своих избирателей, во благо наших избирателей, они помогают, обеспечивают свободное и беспрепятственное исполнение избирательных прав».

С 2020 года местный ТИК возглавила Диана Смагулова. Она вспоминает, когда решила отдать профессиональный долг избирательной системе. Оказывается, что это случилось сразу после первых выборов в её жизни, в 18 лет. И до сих пор Диана Анатольевна ни разу не пожалела о своём решении.

Диана Смагулова, председатель Территориально-избирательной комиссии ЗАТО Александровск: «Мы трудимся на благо наших избирателей: чтобы выборы проходили комфортно, чтобы всё было законы. Члены избирательных участков соблюдают законы, но при этом мы никогда не забываем о душевном тепле и отношению к избирателям».

Наградами различных уровней за вклад в развитие и работу избирательной системы на территории муниципалитета отмечены специалисты территориальных и участковых комиссий ЗАТО Александровск.