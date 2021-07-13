Избирательные участки готовят к предстоящим выборам в единый день голосования

Избирательные участки готовятся к грядущим выборам. Вторая гимназия города Мурманска - не исключение.

Вторая гимназия города Мурманска в этом году готовится не только к началу учебного года, но и к выборам. Общеобразовательное учреждение осенью станет местом, где граждане смогут реализовать своё избирательное право.

С учётом ограничительных мер в гимназии будет организован отдельный вход для двух участков №47 и №48. Особое внимание уделяется безопасности: помимо рамок с металлодетектором вскоре подключат и видеокамеры.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Необходимо обеспечить двумя компьютерами участок и МФУ. В принципе каких-то сложных задач здесь нет».

Избирательные участки сделают доступными для граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые также смогут сделать свой выбор.