Избирательные участки Мурманской области готовы к предстоящим в эти выходные выборам

Внимательные осмотры УИКов проводит руководитель регионального избиркома и его сотрудники.

Один из избирательных участков в Мурманске расположен в 6-й гимназии. Здесь всё традиционно и понятно: есть места для регистрации избирателей, изолированные кабинки для голосования, урны и комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Надо отметить, что каждый год в нашей области помещения для голосования становятся лучше, чище. Вы знаете, что большинство из них располагаются в образовательных учреждениях. В большинстве участков произведён ремонт, всё хорошо подготовлено. Поскольку каждый год мы фиксируем повышение уровня явки избирателей, то, конечно, надо посмотреть, насколько комфортны помещения, в том числе для маломобильных избирателей, для избирателей старшего возраста».

Всего в Мурманской области откроют 407 постоянно действующих избирательных участков, 24 – временных образованы и уже работают, свыше 90 участков, которые образованы на судах для моряков, находящихся в рейсах в дни голосований.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Я проехал по области, посмотрел. Сейчас в областном центре несколько участков посмотрю. Все участки готовы. С мест мы получаем информацию, что всё готово, чтобы встретить наших избирателей».

Напомним, 7 и 8 сентября в Мурманске проводят выборы губернатора, а также депутатов городского Совета областного центра.