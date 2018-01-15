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День за днём с «Арктик-ТВ»15.01.18 19:30

Издевательство над северянами должно быть прекращено

В региональном правительстве дали неделю контролирующим органам на то, чтобы передать заменённые, но не запущенные лифты, управляющим компаниям. Жители многоэтажек впервые за более чем три месяца скоро смогут воспользоваться  подъёмными устройствами. Эта тема стала главной на оперативном совещании при губернаторе. 

Повезло тем, кто живёт на первых пяти этаж, таким людям завидуют соседи, поселившиеся выше, особенно, когда подниматься домой приходится пешком по лестничным пролётам.  Три месяца вынужденными физическими упражнениями должны заниматься жители многоквартирных домов, в которых меняют лифты, большую часть этого времени занимают монтажные работы, ну а потом рабочие занимаются наладкой механизмов. Ради  безопасности многие готовы мириться с временными неудобствами и ждать, но и у ангельского терпения есть придел.   

-  Представьте себе, что вы, скажем, пожилой человек и живёте выше пятого этажа без лифта. Или инвалид. Или молодая мама. Как вы будете себя чувствовать? – задаёт вопрос участникам заседания Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Какой стороной поворачивается к людям программа капремонта, которой мы с таким трудом зарабатывали доверие северян? Тут поневоле возникает мысль: «Лучше бы вообще ничего не трогали!»

Лифты сегодня отключены в 82 домах Мурманской области. В 43 до сих пор ведётся монтаж, в 39 устройства приняты, но не запущены. Именно поэтому на почту губернатора письма с обращениями от граждан, так или иначе затрагивающие эту проблему, поступают едва ли не каждый день. Люди возмущены и не понимают ситуации, когда кабинки смонтированы, могут работать, но стоят обесточенными.

Как пояснил Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области, на задержку запуска лифтового оборудования повлияли и  меняющиеся требования законодательства, которые становятся только жёстче. Ответственным за использование устройства специалистам легче вовсе отказаться от эксплуатации, чем отвечать за вероятное происшествие или аварию, если они все же случатся. Как теперь выяснилось, новые правила предписывают, чтобы в каждой обслуживающей подъёмные механизмы организации, был обученный специалист.

- У нас в 2017 году сменилось законодательство, - напомнила Алёна Кузнецова, начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области. – Теперь в каждом доме, в том лице, которое обслуживает дом, должен быть обученный человек в штатном расписании.

По словам главного жилищного инспектора области, такие специалисты уже есть в большинстве управляющих компания региона. Чем будут заниматься эксперты, Алена Кузнецова не уточнила, но вероятно, без такой формальности лифты  в любом случае запустить было невозможно. При этом власти и контролирующие органы  обещали сделать всё возможное, чтобы вынужденные походы северян до верхних этажей для  высоток  перестали быть каждодневным испытанием.

 

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