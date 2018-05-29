Излечится полностью от гиперчувствительности невозможно

Эпидемия ХХI века - аллергия. Сейчас это заболевание бесспорно входит в десятку самых распространённых в мире. Что делать, если появились первые симптомы гиперчувствительности, каких продуктов лучше избегать и можно ли держать под контролем сложные формы этого заболевания?

В современном мире практически нет людей, которые не знают диагноза «аллергия». Более того, практически все сталкивались с симптомами этого недуга. Но этот термин был введёт всего чуть более ста лет назад. В 1906 году австрийский педиатр Кле́менс Пирке́ впервые обратил внимание на реакцию пациентов при контакте с определёнными веществами: бытовой пылью, шерстью животных.

- Каждый пятый житель нашей планеты когда-либо сталкивался либо с острым проявлением аллергического заболевания, либо имеет хроническое заболевание, - констатирует Ольга Иваницкая, врач-аллерголог-иммунолог. – Для России это тоже актуально, так как последние статистические данные и данные нашего кабинета показывают, что ежегодно количество наших пациентов, к сожалению, увеличивается.

Аллергия или, как приято говорить среди врачей, гиперчувствительность – это повышенная реакция организма на непереносимое им вещество. По какой-то причине иммунная система человека воспринимает вполне привычные вещи, например, животных, пыль, пыльцу, фрукты, рыбу, лекарственные препараты, различные взвеси воды и воздуха, как опасные вещества. Обычно при первом контакте с будущим аллергеном внешне ничего не происходит, однако внутри организма уже идёт негативный процесс. При дальнейших проникновениях «вредоносного» соединения в организм начитается реакция.

- В такой ситуации мы наблюдаем клинические симптомы: чихание, кашель, слезотечение, выделения из носа, - рассказывает Ольга Иваницкая, врач-аллерголог-иммунолог. - Мурманск ничем не отличается от других регионов страны, потому что это индивидуальная особенность людей, часто она бывает наследственной, бывает предрасположенность к выработке антител.

Однако есть и сложные аллергические реакции: на волосы, частички кожи, слюну и ещё ряд выделений других людей. Может начаться крапивница, сильный зуд, отёки. Антигистаминные средства в таком случае не всегда помогают. Необходимо максимально отгородить себя от возбудителя и как можно скорее обратиться к специалисту. Тоже самое касается и других сильных аллергических реакций. Современная терапия позволяет рассчитывать на продолжительную ремиссию вплоть до нескольких лет и спокойную жизнь, но излечится полностью от гиперчувствительности невозможно.