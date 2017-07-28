Излить душу, получить совет, решить свои проблемы - очередь в приёмной

Любите ли вы депутатов? Если нет, то вы просто не умеете к ним правильно обращаться. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области, чтобы узнать, с какими проблемами идут северяне к депутату Госдумы Алексею Веллеру. Сегодня он провёл пятый приём граждан по личным вопроса.

Лариса Кудрявцева приехала в Мурманск из посёлка Молочный, чтобы попасть на приём к Алексею Веллеру. Путь к депутату был долгим в прямом смысле этого слова – на протяжении многих лет северянка не может решить квартирный вопрос и добиться жилплощади для своей дочери по программе «Молодая семья».

- И к Макаревичу, и к Когану мы обращались, - рассказывает о своих мытарствах Лариса Кудрявцева. - Прокуратура говорит, что мы правы, а администрация никаких мер не принимает.

На этот раз избирательница пришла по адресу - в бытность главой областного центра Веллер занимался решением подобных вопросов и помог справить новоселье более тысячи мурманчан.

А вот Ольга Храброва заранее на приём к депутату Госдумы не записывалась. Она попалась на удочку в микрофинансовой организации и теперь ищет защиты у парламентария. «Я сейчас проходила по улице Карла Маркса, зашла сюда, а вдруг, мне повезёт, - говорит Ольга Храброва.

Координаторы по работе с населением будут рекомендовать женщине не терять времени зря и поделиться своей проблемой с специалистами Центробанка, чтобы поставить на место ростовщиков – это в их компетенции.

- У нас больше посетителей по проблемам ЖКХ - порядка 30 процентов обращений, - говорит Алевтина Воронюк, координатор региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.

А вот молодого человека, который пришёл в приёмную сегодня, волнует вопрос капитального ремонта фасада дома, в котором он живёт. «Я хочу попасть к кому-нибудь, чтобы с этой проблемой как-то справиться», - говорит Константин Дернов, мурманчанин.

Тем временем депутата Госдумы Алексей Веллер внимает жалобам пенсионерки Ольги Кондрашкиной, которая жалуется на изменение системы начисления ежеквартальной коммунальной выплаты льготникам в Мурманской области. При всём уважении к активной гражданской позиции мурманчанки волевым решением депутат Госдумы не может отменить региональный закон.

- Я попытаюсь побудить председателя Мурманской облдумы к решению этого вопроса, - обещает Алексей Веллер, депутат Госдумы.

Как показала практика таких приёмов, к Алексею Веллеру идут северяне на приём и как к депутату, и как к бывшему главе города, а часто за советом или излить душу…