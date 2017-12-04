Излюбленное место отдыха мурманчан изменилось до неузнаваемости

Первый этап строительных работ на Семёновском озере подошёл к концу, теперь у северян появилось ещё одна зона для прогулок и спортивных занятий.

Основной и самый технически сложный этап работ завершён. На берегу водоёма обустроили пешеходные и велодорожки, освещение, скамейки, крытые стоянки для двухколёсного транспорта и три смотровые площадки. Позаботились и о подрастающем поколении, установив детскую площадку.

- Когда работа сделана хорошо, то и говорить не надо, настроение замечательное, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы приехали, а тут уже много мурманчан гуляют. Они нам говорили спасибо, что сделали такой замечательный уголок для отдыха.

Северная часть объекта почти завершена. В следующем году тут установят световые конструкции, изображающие уникальные природные явления Заполярья - северное сияние. Будет достигнут эффект галло, перламутровых и серебряных облаков.

- Тут будут установлены ещё, как я уже говорил, четыре композиции, разработанные и спроектированные студентами, которые у нас занимаются в МАГУ городским дизайном, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Это хороший пример сотрудничества города с нашими студентами. Я думаю, это будет очень интересно.

Впрочем, о полной готовности пешеходной зоны Семёновского озера говорить ещё рано. Южная часть преобразиться только в следующем году. Тут так же проложат велодорожки, проведут освещение, установят смотровую площадку и зоны активного отдыха с игровым оборудованием и спортивными тренажёрами. Последний штрих – покраску ограждений – тоже отложили на будущий год.

- Так как у нас доска на террасах пластиковая, то она не будет цвет терять, а брусок, которой будет использован для поручней, пришлось покрасить, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

Общая длинна пешеходных дорожек составит больше 4 километров. В следующем году, когда второй этап строительства подойдёт к концу, они соединят недавно открывшуюся набережную и памятник стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны.