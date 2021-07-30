С 1 июля в России изменились тарифы на коммунальные услуги. Средний рост совокупной платы в Мурманской области составит 3,2%. Это самый минимальный показатель в стране.

Изменение тарифов – процесс неизбежный. Он зависит от совокупности факторов, связанных со стоимостью ресурсов, в том числе услуг по ремонту и содержанию. Расценки на их составление государством не регулируются. Соответствующие инстанции могут повлиять только на конечный тариф. И он устанавливается с учётом федеральных ограничений. Таким образом, с 1 июля рост платы граждан не допускается больше, чем 5,6%.

В муниципалитетах Мурманской области тарифы не увеличены, в первую очередь это касается тепловой энергии. Тарифы на воду в нашем регионе остаются одними из самых низких по Северо-Западному федеральному округу. Такая же ситуация с тарифами за электроэнергию.

Елена Стукова, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области: «Тариф изменится в пределах 7,7%. Газ в пределах инфляции - 4%. Это всё даёт нам максимальный рост в 5,6%. И ещё раз отмечу, это далеко не у всех жителей. Есть населенные пункты, где рост платы граждан составляет 1, 2, 3%».