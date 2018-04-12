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День за днём с «Арктик-ТВ»12.04.18 19:30

Изменения в Апатитско-Кировском районе видны невооружённым глазом

Апатитско-Кировский район известен за пределами Мурманской области как горнолыжный курорт. Визит в этот район губернатора, не лишний повод поговорить о  том, как изменились Кировск и Апатиты за последние годы.

В сознании большинства здоровых людей психоневрологические интернаты представляются местом зловещим, с тёмными коридорами и почти «тюремными» палатами. На самом деле такие учреждения, судя по Апатитам, выглядят совершенно иначе.

Интернат, расположенный рядом с Хибинами, переживает стадию серьёзной реконструкции:  здесь построили и уже ввели в эксплуатацию три новых спальных блока, а модернизация, рассчитанная до 2020 года, продолжается. Стереотипы, как песочный замок, рушатся, когда видишь, в каких условиях содержатся пациенты. Если здоровье позволяет, то  постояльцы  занимаются спортом, но тягать штангу может далеко не каждый. А вот попробовать себя в творческом процессе, например, сыграть одну и ролей в кукольном спектакле, под силу  большинству. 

Апатитский психоневрологический интернат рассчитан на 567 мест, но свободных коек здесь  нет. Многие жители этого учреждения одиноки и вряд ли, когда либо, выйдут за его пределы. Впрочем, остальные имеют семьи и близких, которых любят и по которым скучают.  

О проблемах в системе здравоохранения в Апатитско-Кировском районе, наверное, знает  вся страна. Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Например, в ноябре прошлого года взамен закрытой из-за ужасного состояния поликлиники в микрорайоне Кукисвумчорр открыли амбулаторию. Капитальный ремонт обошёлся местному бюджету в 10 миллионов рублей, но теперь врачи принимают жителей в благоустроенных кабинетах и используют  новое оборудование.

Улучшили в районе и школьное питание, здесь работает современный  комбинат, специалисты которого готовят для учебных заведений полуфабрикаты. Все продукты проходят тщательную проверку, после чего запаиваются в вакуумную упаковку, а уже в столовых из нарезанных овощей и нарубленного кусочками мяса готовят блюда. Такая система работает во многих городах, в том числе и в Мурманске. А вот чего точно нет в областном центре, так это площадок для подготовки специалистов по целому  ряду редких, но востребованных технических направлений. В  филиале арктического университета в Кировске есть полигон горных выработок и горного оборудования, лаборатория вентиляции и кондиционирования.

Филиал МАГУ в Кировске  был создан в 2016 году на базе Хибинского технического колледжа. В филиале обучаются свыше 400 студентов по восьми специальностям, которые вытребованы градообразующим предприятием, на котором большинство ребят и проходят производственную практику.

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