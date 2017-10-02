Изменилась после ремонта областная стоматологическая поликлиника на улице Буркова

После реконструкции свои двери для северян открыла областная стоматологическая поликлиника на улице Буркова. Серьёзный ремонт здесь проводили впервые за 25 лет и теперь стоматологи готовы представить современную клинику, оборудованную по последнему слову техники.

В столице Заполярья реорганизации подверглась вся система стоматологической помощи. Начали с объединения разрозненных кабинетов для того, чтобы помощь горожанам оказывалась квалифицированно и в комфортных условиях.

- В начале мы занимались стоматологической службой на проспекте Героев-североморцев. Сделали там кабинет неотложной помощи, который с октября начинает работу, - напомнил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Потом делали поликлинику на улице Буркова, которая уже лет тридцать как не ремонтировалась.

Узнать областную стоматологию после масштабного летнего ремонта сложно. За два месяца здесь привели в порядок всё - от пола до потолка. Более комфортным стало и отделение платных услуг, и кабинеты, которые принимают пациентов по полису. Открыли отдельные площади для оказания помощи подросткам, а также закупили специализированную технику.

- Этот томограф будет первым в регионе. Он с большими возможностями, - говорит Эмма Толмачева, главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники. – На нём можно будет проводить и томографические, и панорамные исследования. Весь этот новый комплекс необходим для качественной работы стоматологии.

Обновили холл, лечебное отделение, сестринские подразделения и коридоры. Но на этом реконструкция не заканчивается. Зимой отремонтирую протезное отделение, а в следующем году в областной стоматологии заменят лифт и отремонтируют крыльцо, на котором появится более удобные перила и козырёк.