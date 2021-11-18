Изменились правила регистрации безработных

Россияне смогут встать на учёт в службе занятости с помощью трёх онлайн-сервисов: федерального и регионального порталов госуслуг, а также сайта «Работа в России». Постановление правительства вступает в силу 18 ноября.

С помощью службы занятости россияне могут, как найти работу, так и получить статус безработных и оформить пособие. Первая услуга оказывается экстерриториально, вторая — по месту жительства. В заявлении о регистрации гражданам нужно указать данные о себе, в том числе уровень квалификации и стаж работы.

Лично придётся представлять только иностранные свидетельства о браке, а также дипломы об образовании в российских военных вузах и любых зарубежных. Также гражданин вправе приложить документы об освобождении из тюрьмы, о статусе беженца, об увольнении с военной службы, об отнесении к льготной категории и другие. При этом у россиян сохраняется возможность прийти в центр занятости лично.