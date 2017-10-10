Изменился порядок начисления пени за налоговые задолженности

Новый порядок касается только юридических лиц.

Организациям штраф за просроченные платежи будет начисляться в зависимости от срока. Меньше всего пени заплатят те, кто погасит задолженность за 30 дней, если этого не произойдёт, то ставка увеличиться в два раза. А вот индивидуальных предпринимателей такие изменения не коснуться.

Новые алгоритмы начисления пени утверждены федеральным законом ещё в прошлом году, так что неожиданности эта новость вызвать не должна.

Инспекторы напоминают, что контролировать состояние расчётов удобнее всего с помощью интернет-сервисов Налоговой службы.