Изменился режим работы выездных прививочных пунктов от COVID -19

С 1 декабря выездные прививочные бригады в торговых центрах будут работать ежедневно с 12.00 до 20.00. В Мурманске такие точки расположены в торговых центрах «Форум», «Плазма» и «Мурманск Молл».

Прививочные бригады также продолжают оказывать медуслуги по вакцинации населения в лечебных учреждениях. Для пожилых людей работают отдельные кабинеты. Прийти в них граждане 65 лет и старше могут без предварительной записи.