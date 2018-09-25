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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.18 19:30

Изменяющиеся арктические берега беспокоят учёных

В столице Заполярья проходит 27-я международная береговая конференция.

В МАГУ стартовала международная конференция «Арктические берега: путь к устойчивости». Мероприятие продлится до 29 сентября, во время его спикеры обсудят самые острые проблемы сохранения береговой линии.

Эксперты выделяют целый ряд причин размытия берегов в Арктике. Это влияние ветров и течений, суровые метеоусловия и деятельность человека. Учёные считают уместным рассматривать такую экологическую проблему только в комплексе, поэтому решение вопроса  требует усилий многих специалистов.

- Мы с вами живем всегда на берегах, но эти берега находятся достаточно под мощным воздействием технического, промышленного освоения, - отметил в своём докладе Андрей Сергеев, ректор МАГУ. -  В результате возникает комплекс негативных и позитивных факторов взаимодействия человека со средой. Задача – изучать эти берега, выявлять те или иные факторы динамики, экологической нагрузки, антропогенных факторов, технологических сценариев, которые развиваются на этой территории.

Конференция «Арктические берега: путь к устойчивости» проводится уже 27-й раз, но столица Заполярья впервые принимает этот форум, на который приехали десятки гостей из России и стран ближнего зарубежья. Среди них специалисты с Дальнего Востока, Украины, Финляндии, Петербурга, юга страны и Турции.

- Услышим мнения и южан, которые приехали к нам посмотреть на Арктику, - отмечает Екатерина Румянцева, старший научный сотрудник МАГУ. - Каким образом рассчитываются здесь берега, как они держатся, размываются и так далее. Сравнят с тем, что происходит на южном побережье, на Дальнем Востоке, так что у нас большое географическое обобщение.

Помимо обмена опытом, на конференции будут обсуждаться реальные меры, которые помогут бороться с существующей проблемой размытия берегов  не только в арктическом регионе, но и за его пределами.

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