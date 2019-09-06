Изувер из белоруской деревни Круговец пойман

Следователи сообщили обстоятельства гибели 45-летней жительницы Мурманска, которая несколько лет назад купила дачу в белоруской деревне Круговец. Женщину задушил и закопал её сожитель.

Во дворе дома между потерпевшей и нетрезвым мужчиной возник конфликт, в ходе которого он сначала ударил её, а потом задушил. Подозреваемый закопал тело рядом с границей дачного участка.

После этого в социальной сети от её имени преступник написал дочери погибшей сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карточки. Узнав код, мужчина снял часть денежных средств.

Согласно материалам дела, летом женщина жила в этом доме вместе с тремя несовершеннолетними детьми. За несколько дней до убийства старшие дети уехали домой. С матерью остался шестилетний сын, которого злоумышленник позже отвез и оставил на одной из железнодорожных станций, его обнаружили сотрудники милиции и начали поиск матери.

Правоохранители разыскивали убийцу мурманчанки пять дней. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».