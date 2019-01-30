Известная мурманская художница Тамара Зуева отметила 90-летие

Встреча, посвященная юбилею лауреата премии губернатора Мурманской области, прошла сегодня в Мурманской областном художественном музее.

Поздравить художницу с праздником пришли её коллеги, друзья и близкие. Тамара Ивановна стояла у истоков создания профессионального Союза художников в Мурманске. В столицу Заполярья она приехала в возрасте 26 лет, а через 2 года приняла участие в открытии первой в нашем городе изобразительной студии при Доме пионеров имени Анатолия Бредова. Там она проработала более пятидесяти лет и за это время воспитала не одно поколения современных мурманских художников.

В 2008 году Тамаре Зуевой была присуждена премия губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства за серию работ «Мой Север».