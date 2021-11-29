Известные блогеры Макс Голополосов и Руслан Усачев посетили Териберку

Первый известен широкой публике по юмористическому проекту «+100500», а на YouTube аудитории по подкастам и другим передачам. Что касается Усачева, то этот блогер-путешественник, уже бывал в Артике, в 2019 году он даже сделал обзор во время круиза к Северному полюсу на борту атомохода «50 лет Победы».

В этот раз на север он подался прямиком из Шри-Ланки, отметив неплохой контраст, ведь гость выйдя с борта самолёта попал в объятия крепкого мороза, на тот момент -17.