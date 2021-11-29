День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.21 19:30
Известные блогеры Макс Голополосов и Руслан Усачев посетили Териберку
Первый известен широкой публике по юмористическому проекту «+100500», а на YouTube аудитории по подкастам и другим передачам. Что касается Усачева, то этот блогер-путешественник, уже бывал в Артике, в 2019 году он даже сделал обзор во время круиза к Северному полюсу на борту атомохода «50 лет Победы».
В этот раз на север он подался прямиком из Шри-Ланки, отметив неплохой контраст, ведь гость выйдя с борта самолёта попал в объятия крепкого мороза, на тот момент -17.
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Последние комментарии
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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