Известные российские мультипликаторы посвятили свой новый проект полярникам!

«Белые сны» – это мультфильм о приключениях российских учёных в Арктике.

История происходит на станции, расположенной на дрейфующей льдине. Героям предстоит немало приключений: они исследуют регион, участвуют в запуске дата-центра, спасают медведей, общаются с животными с помощью своих изобретений, совершают научные открытия.

8 августа мультфильм «Белые сны» станет доступен для зрителей. Участие в создании проекта приняли и специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института, которые занимаются изучением полюсов.