День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.20 19:30
Известный дизайнер Артемий Лебедев приехал в Мурманскую область
Напомним, в 2016 году он придумал оформление для развития туристического кластера «Хибины». Знаменитые красные остановки - это его творение.
В своём «Instargram» дизайнер выложил несколько фотографий из поездки по Заполярью. Артемий удивился, что стоимость сувениров подводных лодок около 10 тысяч рублей, а также выложил снимок из аэропорта «Мурманск», отметив, что его «назвали именем Николая II. Кровожадного, безвольного, бездарного царя».
Точная цель визита Лебедева на Север пока неизвестна.
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