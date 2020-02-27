Известный дизайнер Артемий Лебедев приехал в Мурманскую область

Напомним, в 2016 году он придумал оформление для развития туристического кластера «Хибины». Знаменитые красные остановки - это его творение.

В своём «Instargram» дизайнер выложил несколько фотографий из поездки по Заполярью. Артемий удивился, что стоимость сувениров подводных лодок около 10 тысяч рублей, а также выложил снимок из аэропорта «Мурманск», отметив, что его «назвали именем Николая II. Кровожадного, безвольного, бездарного царя».

Точная цель визита Лебедева на Север пока неизвестна.