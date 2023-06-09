Известный фотограф Лев Федосеев подготовил фотографии для платформы «Артефакт»

С цифровым проектом он сотрудничает второй раз, но первый - с музеем Полярного. Изображения экспонатов историко-краеведческого учреждения станут доступны в мультимедиа-гиде.

Такая работа для цифровой площадки «Артефакт» не в новинку, рассказывает фотохудожник Лев Федосеев, фиксируя на камеру экспонаты городского историко-краеведческого музея города воинской славы. В прошлом году для онлайн-гида он делал снимки картин Мурманского областного художественного музея.

Лев Федосеев, фотокорреспондент газеты «Мурманский Вестник», г. Мурманск: «Самое главное, не нарушить цвет изображения, не должно быть никаких отклонений в цветовой гамме. Это главное требование».

Не заменят экскурсовода, но упростят самостоятельное посещение музея: QR-код для получения информации об экспонате будет не нужен. Достаточно навести камеру смартфона на интересующий объект и весь рассказ появится на экране. В этом году музей Полярного стал победителем нацпроекта в части создания мультимедиа-гидов на цифровой платформе «Артефакт».

Анастасия Князева, заместитель директора по основной деятельности Городского историко-краеведческого музея, г. Полярного: «Это большая честь для музея – попасть в национальный проект «Цифровая культура», который поможет знакомиться любому желающему с нашим учреждением при помощи программ дополненной реальности».

Учреждение уже участвовало в грантовой деятельности, сотрудники успешно реализовали их, например, многоструктурный проект «Военный Полярный». Сотрудники музея продолжают и дальше синхронизировать для посетителей два мира – реальный и виртуальный.