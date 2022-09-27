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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.22 19:30

Известный на всё Заполярье молокозавод в Североморске прошёл через процедуру повышения эффективности

Ещё недавно Североморский молочный завод переживал не лучшие времена – предприятие стояло на пороге закрытия. Однако теперь, благодаря поддержке правительства, местное производство было оптимизировано. Это стало возможно благодаря Региональному центру компетенций и федеральной программе «Производительность труда».

Елена Григорьева, руководитель Регионального центра компетенций: «Проект длился шесть месяцев. Пилотным потоком была выбрана линия по производству творога. На этом участке достигли целевых результатов проекта. Также за время проекта подготовлено два внутренних инструктора по бережливому производству, которые прошли обучение, сертифицировались и проводят обучение уже сотрудников своего предприятия».

Региональный центр компетенций был создан в прошлом году. Оптимизация работы молокозавода – только первый проект ведомства, но он далеко не единственный. Всего программа затронула 14 предприятий региона.

Татьяна Лящук, первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области: «Очень важно, что в данном проекте участвует предприятие пищевого комплекса нашего региона, потому что обеспечение продовольственной безопасности – это одна из важнейших сегодня задач. Правительство Мурманской области считает очень важным данный проект и разработало также меру поддержки для участников данного проекта в регионе. Предприятия могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом на прибыль организаций. Этой мерой поддержки можно воспользоваться с этого года».

По словам представителей власти, предприятия молочной промышленности могут воспользоваться и теми экономическими преференциями, которые даёт Арктическая зона Российской Федерации.

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