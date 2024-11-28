Известный писатель Михаил Шахназаров приедет с выступлением в Мурманск

Он покажет концерт одного актёра по своей книге «История в стиле fine».

Зрителей ждут стихи, рассказы и миниатюры от самого писателя.

В своих произведениях автор с юмором описывает различные исторические ситуации и делится наблюдениями о современном обществе. Юмористическое литературное шоу Михаила Шахназарова состоится 29 ноября в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в 19 часов.

Светлана Леоневская, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «У нас будет одноимённая программа этой книги, которую я сейчас держу в руках. Книга написана в начале 2010 годов в очень юмористической, я бы сказала, саркастической манере. Несмотря на то, что это полностью вымышленная история, герои очень живые и настолько, что критики разделились на два лагеря».