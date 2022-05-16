Известный писатель Татьяна Устинова встретилась с мурманскими поклонниками и представила новую книгу о приключениях Мани Поливановой

Татьяна Устинова, писательница: «Мне нравится героиня Маня Поливанова, так зовут эту писательницу. Псевдоним у неё Марина Покровская. Я про неё уже когда-то писала, потом много лет к ней не возвращалась вообще. И теперь, так получилось, что мы с ней друг по другу соскучились: я по ней, она по мне. И мы как-то с ней вдвоём очень живо сочинили эту историю. Она неплохая».

Живые персонажи, интригующие сюжеты и остроумные шутки – за это читатели полюбили детективы Татьяны Устиновой и на протяжении многих лет продолжают к ним возвращаться.

Татьяна Иванова, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Что же такого, что отличает произведения именно Татьяны Устиновой. Во-первых, их можно назвать интеллигентными, очень часто она описывает ситуацию на работе. Её любимые герои честно относятся к работе, они умные и при это считают, что они должны что-то отдавать, чтобы что-то получать. А не любимые её персонажи - коварные, глупые, плетут интриги».

В Мурманске писательница с большим желанием посетила ледокол «Ленин», легендарный атомоход, о котором она писала в своём произведении «Девчонки, я приехал».

Татьяна Устинова, писательница: «Я на ледоколе «Ленин» как будто родилась. Я там хожу, я знаю, что это зал заседаний, рояль, который там стоял, курительная комната с этими наборными столами для шахмат. Это всё так интересно. Поэтому привело меня сюда приглашение областной научной библиотеки».

Свое творческое турне по Заполярью Татьяна Устинова продолжила в Кировске и Ловозеро.